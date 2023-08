Cobra falsa-coral é capturada no quintal de casa em Apucarana

Uma cobra da espécie falsa-coral com mais de um metro de comprimento, foi capturada dentro de um canaleta no quintal de uma casa localizada no Jardim Catuaí III em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com o morador da residência, a esposa ligou para ele enquanto estava fora de casa, avisando que tinha uma cobra presa no quintal. Assim ele voltou para casa e encontrou a serpente presa dentro de uma canaleta.

O resgate foi feito pelo biólogo Fernando Felippe, que se deslocou até o local a pedido do Corpo de Bombeiros que estava atendendo uma outra ocorrência. Felippe filmou o resgate e postou nas suas redes sociais.

O biólogo ainda alertou que a serpente tem veneno, mas não é forte quanto a coral verdadeira. Por isso ela não apresenta muito perigo para humano, visto que acidentes envolvendo a espécie são bem raros.

Ainda de acordo com o Felippe, o animal será solto em uma mata afastada, para poder voltar ao seu habitat natural. Ele destaca que a cobra possui um papel fundamental no controle de pragas, pois se alimenta de roedores que podem transmitir doenças para seres humanos.

