Cobra exótica é resgatada por biólogo em Apucarana; veja

Na manhã deste sábado (18) o biólogo Fernando Felippe Rodrigues, publicou em suas redes sociais foto e vídeo de uma cobra exótica que ele resgatou no Núcleo Habitacional Afonso Alves Camargo, em Apucarana.

Segundo postagem do biólogo, a serpente é uma cobra do milho ou corn snake (Pantherophis guttattus). Felippe informou que o animal foi encontrado em uma casa e a moradora acionou o Corpo de Bombeiros, que orientou a mulher a procurar o biólogo.

No vídeo publicado no Instagram, Fernando Felippe explicou que a cobra deve ter fugido ou ter sido solta. No entanto, a presença dela é ilegal no Brasil e o dono pode responder por crime ambiental. A cobra será encaminhada agora para o Instituto de Água e Terra (IAT), em Londrina, que definirá o destino do animal.

Cobra exótica é resgatada por biólogo em Apucarana; veja - Vídeo por: Reprodução/Instagram