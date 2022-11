Cobra em banheiro assusta moradora do Fariz Gebrim

Da Redação

Além da cobra, escorpiões também apareceram na casa

Uma moradora do residencial Fariz Gebrim, em Apucarana, levou um grande susto ao encontrar uma cobra na porta do banheiro da casa dela. Os filhos estavam na residência e ela ficou apavorada com toda a situação.

Além da cobra, escorpiões também apareceram na casa. Dariane Martins disse que existe muito mato próximo do residencial. "Fui levar meu sobrinho ao banheiro e a cobra estava lá, bem na porta, não sei por onde ela entrou, mas levamos um grande susto. Meu marido tirou a cobra e jogou na rua. Aqui é cheio de crianças, e dá muito medo. Acho que a cobra é por causa do mato ao redor. Além da cobra, três escorpiões também apareceram, um embaixo do sofá, outro no quintal e outro no banheiro. Por aqui também tem muita aranha. Acho que essas aparições são por causa do matagal que existe perto das casas, pedimos ajuda para a limpeza desses locais", disse.

A cobra parece até ser uma jararaca, porém, de acordo com o biólogo Fernando Felipe, trata-se de uma Papa-lesma ou Dormideira, inofensiva.

Esta espécie pode até tentar imitar uma jararaca, mas passa bem longe de ser uma. O nome comum “jararaca” é dado a algumas serpentes do gênero Bothrops, que são famosas por causarem acidentes graves com humanos. Principalmente pela coloração, as dormideiras são confundidas com serpentes perigosas, porém, elas são totalmente o contrário. São muito dóceis, não possuem peçonha, e só morderia se você fosse um gastrópode (lesmas, caracóis e etc…), bem suculento e saboroso.

Até pouco tempo se acreditava que essa espécie utilizava uma substância, produzida em glândulas da cabeça para paralisar os moluscos e removê-los das carapaças. Contudo, recentemente se descobriu que essa substância, serve, na verdade, para lidar com a gosma (muco), produzida pelas lesmas e caracóis, o que facilitaria a ingestão desse alimento.

