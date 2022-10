Cobra-coral é encontrada em bairro de Apucarana; veja o resgate

Da Redação

Cobra-coral foi encontrada no Jardim Veneza, em Apucarana

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da noite desta terça-feira (18) após uma cobra-coral ser encontrada por moradores em uma rua do bairro Jardim Veneza, em Apucarana, no norte do Paraná. Assista o vídeo abaixo.

Os Bombeiros chamaram o biólogo Felippe Repórter Selvagem, que foi ao local para fazer o resgate do animal com segurança. "Entrei em contato com os moradores e pedi para eles ficarem de olho nela, como estava na mata, e no bairro tem animais e crianças, então pedi para ficarem de olho até eu chegar. Me esperaram, cheguei e ela estava escondido atrás de uma moita", contou o biólogo.

Ainda de acordo com o biólogo, a cobra provoca sérios riscos quando ataca humanos. "No Brasil é, a cobra-coral verdadeira é a serpente que tem a peçonha mais forte, ela é da família das najas, família lipídica", explica Felippe.

Após encontrar e capturar a cobra, ele colocou em uma garrafa e encaminhou o animal para a natureza.

Com ajuda de moradores, o biólogo registrou o momento da captura. Assista:

