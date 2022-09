CMEIs de Apucarana vacinam contra polio neste sábado (03)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite teve início no dia 8 de agosto

Os 23 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Apucarana terão vacinação contra a paralisia infantil neste sábado (03). A mobilização das equipes da Autarquia Municipal de Saúde, entre as 08h30 e 15h, visa aumentar o número de crianças imunizadas na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite no município.

continua após publicidade .

O prefeito Junior de Apucarana, Junior da Femac, alerta para gravidade da doença, que causa paralisia irreversível, em questão de horas, nas pernas ou braços. “Nossa meta é imunizar 7.689 crianças com idade entre 12 meses e 5 anos incompletos (4 anos e 11 meses) e até o momento atingimos 48% desse total. Precisamos melhorar esse percentual e para isso contamos com o comprometimento dos pais neste cuidado com a saúde de seus filhos”, conclama Junior da Femac.

LEIA MAIS: Apucarana registra um óbito e duas internações por Covid-19

continua após publicidade .

Os alunos com até cinco anos incompletos que já estão frequentando escolas municipais podem se vacinar no CMEI mais próximo de sua casa. “A vacinação neste sábado não está restrita aos alunos da rede municipal de ensino, está aberta a toda população”, observa o secretário Municipal da Saúde, Emídio Bachiega.

A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite teve início no dia 8 de agosto e termina no dia 9 de setembro e tem como público-alvo crianças com idade entre 12 meses e 5 anos incompletos (4 anos e 11 meses). Durante a semana, de segunda a sexta-feira, a imunização está disponível em 26 Unidades Básica de Saúde, das 8h às 16h30.





continua após publicidade .

O que é?

A poliomielite, que não tem cura, é uma doença contagiosa em que o vírus destrói partes do sistema nervoso, causando paralisias irreversíveis em questão de horas nas pernas ou braços. A vacinação é a principal forma de prevenção.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News