CMEIs de Apucarana recebem alunos na semana que vem

A partir da próxima segunda-feira (9/8), os centros infantis (CMEIs) de Apucarana devem começar a receber as crianças matriculadas nas turmas de Maternal 2 e 3, enquanto as escolas estenderão as aulas presenciais aos estudantes do 3º Ano.



Em reunião realizada na tarde desta quarta-feira (4), os membros do Comitê Municipal de Avaliação do Retorno às Aulas aprovaram, por unanimidade, a proposta do prefeito Junior da Femac e da secretária Marli Fernandes de ampliar o número de alunos atendidos presencialmente na rede municipal de educação de Apucarana.

O prefeito Junior da Femac frisou que o retorno ao ensino presencial não é obrigatório. “Os pais têm autonomia para decidir se querem que seus filhos voltem aos bancos escolares ou se preferem que eles continuem assistindo remotamente às aulas. Em última instância, a decisão é de cada família,” disse.

Desde 21 de julho, as escolas municipais apucaranenses já retomaram as aulas presenciais para as turmas de 4º e 5º Ano. “Nós temos monitorado o número de alunos em cada sala por meio de uma planilha que é preenchida diariamente pelos diretores escolares. Apenas metade dos estudantes que eram esperados voltou às unidades até o momento. Eu acredito que esse percentual pode aumentar um pouco nos próximos dias, com a melhora das condições climáticas, mas nada que atrapalhe o protocolo de biossegurança que estamos seguindo,” detalhou a secretária de educação, Marli Fernandes.

O secretário de saúde, Roberto Kaneta, também participou da reunião com os membros do Comitê Municipal de Avaliação do Retorno às Aulas. “Apucarana encontra-se atualmente na bandeira amarela, ou seja, apresenta baixo risco de transmissão da Covid-19,” afirmou.

“Desde que os estudantes do 4º e do 5º ano voltaram às aulas presenciais, nós não registramos aumentos nos números de casos e de óbitos pela doença, nem entre os trabalhadores da educação e nem na população em geral. Destaco ainda que a vacinação contra o coronavírus está avançando a passos largos no nosso município. Os jovens de 28 anos de idade receberam ontem a primeira dose do imunizante,” acrescentou o prefeito.

Os pais dos alunos vêm elogiando o protocolo de biossegurança adotado na rede municipal de Apucarana. “Eu tenho um filho que está cursando o 4º ano e já voltou às aulas presenciais. Eu acredito que ele está muito seguro na escola municipal, pois os diretores, coordenadores e professores estão sendo bem rigorosos em relação aos cuidados e medidas preventivas. O irmão dele, matriculado no 1º ano, está ansioso para retornar também ao ambiente escolar,” disse Aline Carvalho.

O Comitê Municipal de Avaliação do Retorno às Aulas deve voltar a se reunir na próxima semana para avaliar a situação dos centros infantis e escolas municipais de Apucarana. “Se tudo continuar correndo bem, nós poderemos sugerir o retorno das demais turmas ao ensino presencial a partir da segunda quinzena de agosto,” adiantou a secretária de educação, Marli Fernandes.