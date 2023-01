CMEI Izabel Holak é reinaugurado após reforma e ampliação

Da Redação

O prefeito Junior da Femac e o vice-prefeito Paulo Vital realizaram, na manhã desta quinta-feira (26/1), a entrega das obras do CMEI Izabel Holak à comunidade do Núcleo Dom Romeu Alberti. A unidade de ensino passou recentemente pela reforma de 657,46 m2 e ampliação de 246,61 m2. O valor investido no prédio, com recursos próprios do município, somou R$ 1.140.801,95.

Segundo o prefeito Junior da Femac, o CMEI Izabel Holak ganhou mais quatro salas de aula, com sanitários integrados. “Isso possibilitou que a capacidade de atendimento da unidade passasse de 150 para 200 estudantes. Ofertar educação pública de qualidade a todas as crianças apucaranenses é o compromisso da nossa gestão,” disse.

“Além da construção das novas salas de aula, foram executadas a ampliação do refeitório, a revitalização da cozinha, da recepção e dos depósitos, a implantação de espaço para brinquedoteca e de parque infantil com piso emborrachado e a edificação de um sanitário para pessoas com necessidades especiais, de um pátio coberto entre os blocos e de muros no entorno do terreno. Para proteção e combate a incêndios, o prédio ganhou ainda novos extintores e sinalização e iluminação de emergência,” acrescentou a secretária de educação, Marli Fernandes.

Representantes da Associação de Pais, Mestres e Funcionários e do Conselho Escolar do CMEI Izabel Holak acompanharam a entrega das obras. “Eu agradeço ao prefeito e à equipe dele pelas melhorias feitas no prédio. É muito bom ver o carinho com que a administração trata os nossos filhos, proporcionando-lhes um ambiente seguro e confortável para estudar,” falou a tesoureira da APMF, Camila Garcia.

O vice-prefeito Paulo Vital destacou que a educação municipal de Apucarana passou por uma revolução na última década. “O ex-prefeito Beto Preto fez da pasta a prioridade da sua administração e o atual prefeito Junior da Femac deu continuidade aos investimentos. Desta forma, desde 2013, sessenta prédios escolares foram reformados e ampliados, os professores passaram a ser valorizados com o pagamento do piso do magistério, a merenda escolar foi enriquecida com frutas diretamente do produtor e os estudantes passaram a receber gratuitamente os uniformes e materiais de que precisam para estudar. Graças a tudo isso, a educação do nosso município é considerada hoje referência no estado e no país,” afirmou.

A senhora Eli Holak lembrou que a mãe dela, Izabel Holak, que empresta o nome ao centro infantil, foi pioneira de Apucarana, aonde chegou em 1939. “Nosso sentimento é de gratidão. A família se sente honrada com esta homenagem. O futuro do nosso país passa pela educação,” disse.Participaram ainda da cerimônia de reinauguração do CMEI Izabel Holak, a superintendente de engenharia e obras da Autarquia Municipal de Educação, arquiteta Andressa Aires de Proença; a superintendente administrativo-operacional da AME, Ana Paula Cunha; a coordenadora da Educação Infantil, Thais Moreira; os vereadores Rodrigo Lievore (Recife), Luciano Facchiano e Jossuela Pirelli; e os representantes do Conselho Escolar, Décio Rossetti e Vanessa Maria Müller.

