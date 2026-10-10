CMEI é invadido em Apucarana e celular com fotos de alunos é furtado
Criminoso quebrou a janela para entrar no local; perícia coletou digitais para identificar o autor
Um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) localizado na Vila São Carlos, em Apucarana, foi alvo de invasão e furto nas primeiras horas de sexta-feira (9). O criminoso quebrou a janela de uma das salas para ter acesso ao prédio público.
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A invasão foi percebida pela diretora da instituição de ensino no momento em que ela chegou para trabalhar. Ao entrar na sala da direção, a responsável encontrou o vidro da janela quebrado e a estrutura basculante aberta. Ao verificar os pertences da unidade, ela deu falta de um aparelho celular que estava guardado dentro de uma gaveta.
O telefone furtado pertencia à creche e continha dados importantes e fotos de crianças matriculadas no local.
Durante a vistoria na área atingida, a Polícia Militar encontrou marcas de impressões digitais deixadas pelo invasor perto da janela quebrada. O local foi isolado para o trabalho da Polícia Civil, e uma especialista em perícia papiloscópica esteve no endereço para recolher as marcas que podem ajudar a identificar o responsável pelo crime.
O prédio conta com sistema de câmeras de segurança, e as imagens gravadas devem ser analisadas pelas autoridades policiais para auxiliar nas investigações. O caso foi registrado para a tomada das providências legais.