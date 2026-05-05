TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
SUSTO

Cmei é evacuado no distrito do Pirapó após princípio de incêndio

Servidores do Cmei Ana Luizão Festi agiram rápido, desligaram a energia e controlaram as chamas antes da chegada dos bombeiros

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 16:54:48 Editado em 05.05.2026, 16:54:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Cmei é evacuado no distrito do Pirapó após princípio de incêndio
Autor Foto: Arquivo TNOnline

Um princípio de incêndio em um ventilador provocou a evacuação do Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) Ana Luizão Festi, localizado no Distrito do Pirapó, em Apucarana, na tarde desta terça-feira (5). A rápida ação dos próprios servidores da unidade de ensino foi fundamental para evitar que a situação se agravasse e garantir a segurança de todos.

📰 LEIA MAIS: Frio tem data para atingir todo PR; Apucarana pode ter mínimas de 8ºC

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Seguindo os protocolos de segurança, os funcionários agiram prontamente para desocupar o prédio, desligaram a energia elétrica e conseguiram controlar as chamas antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros.

Quando as equipes de resgate chegaram à instituição, a situação já estava totalmente estabilizada. Os militares realizaram uma vistoria de segurança, fizeram a religação segura da luz e passaram orientações preventivas aos servidores. O incidente foi apenas um susto, sem o registro de feridos ou de danos à estrutura física do local.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana CMEI incendio Pirapó segurança nas escolas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV