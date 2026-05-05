Cmei é evacuado no distrito do Pirapó após princípio de incêndio

Um princípio de incêndio em um ventilador provocou a evacuação do Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) Ana Luizão Festi, localizado no Distrito do Pirapó, em Apucarana, na tarde desta terça-feira (5). A rápida ação dos próprios servidores da unidade de ensino foi fundamental para evitar que a situação se agravasse e garantir a segurança de todos.

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Seguindo os protocolos de segurança, os funcionários agiram prontamente para desocupar o prédio, desligaram a energia elétrica e conseguiram controlar as chamas antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros.

Quando as equipes de resgate chegaram à instituição, a situação já estava totalmente estabilizada. Os militares realizaram uma vistoria de segurança, fizeram a religação segura da luz e passaram orientações preventivas aos servidores. O incidente foi apenas um susto, sem o registro de feridos ou de danos à estrutura física do local.



