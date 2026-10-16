Cmei de Apucarana é invadida e ladrão leva torneiras durante a madrugada

Câmeras de segurança registraram a ação do suspeito, que danificou uma impressora e fugiu após o disparo do alarme

Um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) localizado na Vila São Carlos, em Apucarana, foi alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira (16). Um homem invadiu o local, furtou objetos da secretaria e causou danos ao patrimônio antes de fugir.

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A Polícia Militar foi acionada logo após a meia-noite, quando o alarme da instituição disparou e a empresa de monitoramento avisou a diretora da unidade.

Imagens das câmeras de segurança mostraram a dinâmica do crime. O suspeito, um homem de estatura mediana que usava blusa azul-marinho com capuz, boné e calça escura, conseguiu entrar na secretaria da creche pelo vão de uma janela que já estava com o vidro quebrado.

Durante a ação, o invasor furtou duas torneiras usadas e uma tesoura. Ele também chegou a danificar uma impressora do setor, mas acabou fugindo assim que o alarme sonoro disparou, não sendo mais visto.

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A equipe policial realizou buscas pelas ruas do bairro, mas o suspeito não foi localizado até o momento. A direção da creche recebeu as orientações necessárias para o acompanhamento do caso, e as imagens de monitoramento devem auxiliar na identificação do invasor.