'Clubinho de Ciências' incentiva alunos de escola municipal; conheça

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Alunos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e da Escola José Fernando Acosta, localizada no Sumatra, em Apucarana, puderam trocar experiências e ideias durante todo ano graças ao projeto de extensão 'Clubinho de Ciências'. A atividade começou em fevereiro deste ano e terminou neste mês com muito aprendizado, envolvendo cerca de 280 estudantes.

continua após publicidade .

"Esse projeto fez com que os alunos universitários e da educação básica tivessem contato durante o período. Foi muito produtivo para a formação dos nossos futuros professores, que conseguiram desenvolver ações. Além disso, para os estudantes da escola, foi um atividade que valorizou os alunos e motivou as crianças e pais, que muitas vezes não participam deste tipo de atividade", explica Angélica Cristina Rivelin, professora do curso de licenciatura em química, da UTFPR, que contou com o apoio da coordenadora da escola do Sumatra, Gisele Pereira da Silva Gregório.

-LEIA MAIS: Apucarana conquista 916 medalhas em olimpíada de astronomia

continua após publicidade .

O grupo de professores Angélica, Enio de Lorena Stanzani e José Bento Stuart, e os alunos, elaboraram oficinas e o projeto de astronomia. "Foi criada uma oficina para utilização de microscópios, cedidos pela Autarquia Municipal de Educação (AME). Todos os professores que participaram da atividade receberam aulas de como utilizar o equipamento dias antes para auxiliar a turma", comenta Angélica.

Com o apoio da equipe pedagógica da AME e do projeto de extensão Clubinho de Ciências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, as crianças também construíram seus foguetes, a partir de canudos de refrigerante, fizeram o lançamento deles e mediram o alcance de cada um. Com isso, puderam aprender sobre ângulos e a propulsão do ar.

MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES

A Autarquia Municipal de Educação realizou no dia 21 de novembro, no ginásio de esportes Lagoão, em Apucarana, a solenidade de premiação dos estudantes que se destacaram na 25ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e na 16ª Mostra Brasileira de Foguetes.

continua após publicidade .

Neste ano, as crianças apucaranenses conquistaram 912 medalhas na OBA, sendo 547 de ouro, 198 de prata e 167 de bronze. Outros quatro alunos, da Escola Municipal Fernando José Acosta, também garantiram medalhas de bronze na MOBFOG.

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira, em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Em 2022, o concurso envolveu aproximadamente 1,2 milhão de estudantes, provenientes de escolas públicas e privadas de todo o Brasil e até do exterior, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Siga o TNOnline no Google News