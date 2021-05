Clínica veterinária é alvo de furto nesta madrugada

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na madrugada desta segunda-feira (17), uma clínica veterinária de Apucarana, localizada na Rua Nagib Daher, área central, foi alvo de furto. A Polícia Militar registrou a ocorrência e foi acionada pelo agente da empresa de segurança que cuida do local.

Segundo a vítima, homens teriam arrombado a porta da clínica e furtado dinheiro do caixa. No local, a equipe fez contato com o responsável pelo estabelecimento, que constatou a porta da arrombada e deu falta de R$ 12.

Os envolvidos foram orientados pelos policiais.