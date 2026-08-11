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INVASÃO

Clínica no centro de Apucarana tem eletrônicos furtados após arrombamento

Suspeito foi flagrado por câmeras de segurança e abandonou objetos inusitados no local durante a fuga

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Clínica no centro de Apucarana tem eletrônicos furtados após arrombamento
Autor PM foi acionada na manhã de segunda-feira - Foto: Ilustrativa/Freepik

Uma clínica localizada na Rua Coronel Luiz José dos Santos, na região central de Apucarana, foi alvo de um arrombamento descoberto na manhã de segunda-feira (10). O crime resultou no furto de aparelhos eletrônicos e mobilizou equipes da polícia e da perícia.

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A invasão foi notada por volta das 7h30, quando uma funcionária chegou para abrir o estabelecimento e iniciar seu turno de trabalho. Ela encontrou o interior da clínica completamente revirado e constatou que uma das portas dos fundos havia sido estourada para dar acesso ao local.

A proprietária foi avisada imediatamente e, ao fazer um levantamento no imóvel, confirmou que o criminoso havia levado dois televisores e um notebook.

As autoridades foram acionadas e uma equipe de perícia compareceu ao endereço para realizar a coleta de impressões digitais e de outras pistas deixadas pelo invasor. A ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento. As imagens mostram um homem de pele morena, usando moletom preto com capuz e detalhes em azul, bermuda preta com listras brancas e tênis branco. O vídeo não foi divulgado.

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Durante a vistoria na área externa, os policiais encontraram duas escadas encostadas no muro dos fundos, possivelmente utilizadas para facilitar a entrada e a fuga. Um detalhe inusitado também chamou a atenção: o suspeito esqueceu para trás uma sacola contendo várias torneiras e uma câmera de segurança, materiais que não pertenciam à clínica.

Os objetos deixados pelo invasor foram apreendidos e entregues à Polícia Civil, que agora utilizará as imagens e as provas recolhidas no local para investigar o caso e tentar identificar o autor do crime. As vítimas receberam as orientações legais sobre os próximos passos da investigação.

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Apucarana Crime Furto investigação segurança
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