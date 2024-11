Clima: Simepar aponta trégua da chuva e dia de sol neste sábado (26)

No sábado, uma nova frente fria se desloca rapidamente pelo oceano. No Paraná, este sistema faz com que os ventos soprem do oceano em direção ao continente, aumentando a nebulosidade entre a RMC e as praias, com registros de chuvas fracas e isoladas na faixa litorânea entre a tarde e à noite. Nas demais regiões, o tempo permanece estável com temperaturas em torno dos 30°C.

Trégua da chuva em Apucarana? De acordo com o site meteorológico Simepar, o final de semana não deve ter ocorrência de chuva, mas deve fazer calor em ambos os dias.

No sábado, a máxima esperada deve ser de 30°C e mínima de 19°C. Já o domingo, máxima de 29°C e mínima de 18°C.

Ainda segundo o Simepar, a chuva deve voltar já na segunda-feira, de acordo com a previsão publicada até o momento. Vale lembrar que, com o decorrer dos dias, esta probabilidade pode mudar.

Portanto, aproveite o final de semana de sol, use repelente para se proteger contra os mosquitos e beba bastante água para manter-se hidratado.

