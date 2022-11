Clima preocupa população e ambulantes para o Finados, em Apucarana

Da Redação

Milhares de pessoas de Apucarana e região estão com um olho no céu e outro na programação das missas nos cemitérios para poder prestar homenagens aos amigos e familiares já falecidos, neste Dia de Finados, 2 de novembro. Nos três cemitérios de Apucarana, as chuvas intensas dos últimos dias, afastaram o público ao longo da semana de preparativos finais e, com a previsão de uma quarta-feira com tempo nublado, mas sem chuva, a expectativa é que haja grande concentração de público, principalmente na parte da manhã desta quarta-feira (02). A Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) espera um público superior a 20 mil pessoas nos cemitérios locais, durante esta quarta-feira, caso a chuvas não atrapalhem. Veja o vídeo abaixo

Ainda que o tempo chuvoso tenha afastado muita gente nos últimos dias, há quem já tenha ido ao cemitério para prestar suas homenagens, fugindo da movimentação sempre mais pesada do dia de finados. É o caso da agricultora Margarete Carneiro, 51 anos, e do aposentado Sebastião Martins, 75, ambos de Marilândia do Sul. Eles vieram a Apucarana na manhã desta terça-feira para visitar o tumulo de amigos e parentes no Cemitério Cristo Rei. “O pai e a mãe estão aqui”, explica Sebastião, que não se importa em vir antes ou apenas no dia de finados, desde que possa prestar as homenagens aos mortos. Margarete, por sua vez, diz que prefere fugir da típica concentração de pessoas no dia de Finados, por isso gosta de ir ao cemitério sempre nas vésperas. “No dia, está sempre muito lotado. Gosto de vir antes, quando é mais tranquilo. A gente pode fazer nossa oração com mais sossego”, disse.

Do lado de fora, muita gente também espera ansiosa a ajuda do clima para garantir um tradicional Dia de Finados. São os vendedores ambulantes, que comercializam velas, flores e outros produtos típicos da data.

Antônio José de Souza, de 82 anos, trabalha com carinho e atenção na venda de velas para ajudar o Lar São Vicente de Paulo, em Apucarana. Ele também torce para que a chuva dê um tempo e que o Finados transcorra sem maiores problemas. Até porque, diz, clima bom garante movimento alto e um bom volume de vendas. “Se chover o movimento cai muito e as vendas também”, raciocina. “Se o tempo levantar, vai vender bem”, diz.

Ele lembra que a tradição de homenagear os mortos é cada vez mais uma prática de pessoas mais idosas, que tem mais dificuldades em sair de casa em tempo de chuva e frio. “E tem gente que vem de longe, também. Aí se chove, nem sai de casa”, imagina.

Ele diz que não vendeu muito nos últimos dias, justamente por conta do período chuvoso, que afastou muita gente. Ainda assim, sempre fazia alguma venda. “As pessoas compram com a gente até para ajudar o Lar São Vicente”.

Outra vendedora instalada perto do portão do Cemitério Cristo Rei, em Apucarana, é Cleonice Antônio Rufatto, 63 anos, ambulante que vende flores e arranjos. Ela está de olho no clima e já foi checar até a previsão do tempo. “Acho vamos vender bem amanhã (quarta). A previsão é de tempo melhor que hoje (terça)”.

Cleonice lembra que geralmente as pessoas já movimentam bastante o cemitério e o comércio no entorno nos dias que antecedem Finados. “O pessoal vem para limpar e ajeitar os túmulos, e já vendemos alguma coisa. Mas a melhor data, claro, é no dia”, explica, justificando a torcida e o cuidado com a previsão do clima. “O tempo chuvoso atrapalha as vendas. As pessoas não saem”.

Além de buscar algum lucro para complementar a renda, Cleonice também se satisfaz quando as vendas são boas. Ela lembra que as flores são importantes para deixar o ambiente do cemitério, sempre mais sóbrio e triste, mais alegre e colorido. “Deixar o lugar mais bonito também é uma forma de homenagem aos nossos entes queridos”, afirma.

CEMITÉRIOS PRONTOS

Os três cemitérios de Apucarana – Cristo Rei, Saudade e do Distrito de Pirapó - já estão prontos para receber o público neste dia de Finados. A Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) instalou banheiros químicos e tendas visando receber as cerca de 20 mil pessoas que são aguardadas nos cemitérios.

A Aserfa também fez nesta terça-feira (01/11) orientações sobre os cuidados que devem ser tomados com vasos e ramalhetes de flores, além de disciplinar o funcionamento do comércio ambulante. Também foi divulgada, através da Diocese de Apucarana, a programação de missas.

O prefeito Junior da Femac ressalta que nos últimos dias a equipe da Aserfa vem ultimando os preparativos para que os familiares prestem as homenagens póstumas.

“Além da manutenção geral, que é realizada periodicamente, foram também providenciados banheiros químicos e tendas para proteção do sol ou da chuva para as pessoas poderem acompanhar de forma confortável as celebrações de missas”, - Junior da Femac, prefeito - Junior da Femac, prefeito

De acordo com José Airton Deco de Araújo, diretor-presidente da Aserfa, a expectativa é que cerca de 20 mil pessoas passem pelos cemitérios da Saudade, Cristo Rei e do Pirapó. “Também teremos o apoio de uma equipe da Autarquia de Saúde que estará orientando sobre os cuidados com vasos e ramalhetes de flores. Solicitamos que as pessoas retirem o plástico que fica ao redor dos vasos, evitando o acúmulo de água e contribuindo com o combate da dengue”, completa Deco.



A igreja católica também já fechou a agenda de celebrações para a data.

A Diocese de Apucarana divulgou a programação de missas para o Dia de Finados. As celebrações começam nesta terça-feira, 01, e seguem ao longo do feriado do dia 02.

A primeira celebração acontece nesta terça-feira, as 21h, no Cemitério Cristo Rei. A tradicional “missa da véspera” será celebrada pelos padres Laercio, Martins e Rafael.

Já no dia 02, estão programadas seis missas no Cemitério Cristo Rei: às 8h, com celebração do Bispo Dom Carlos e participação dos militares, às 9h30, com celebração do Padre Valdenir, às 11h com Padre Antônio, às 14h com Padre Rui, às 15h30 com padre Nelson e às 17h com Padre Alexandro.

No Cemitério da Saudade, serão celebradas três missas: duas pela manhã, às 8h e às 10h, com os padres da Catedral Nossa Senhora de Lourdes e uma a tarde, às 15h com Padre João.

No Cemitério Portal do Céu, haverá duas missas: uma às 9h30 com Padre Fidelsino e às 15h com Padre Vanderlei. Assista:

