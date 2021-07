Clientes reclamam do atendimento nos Correios de Apucarana

Continua após publicidade

Clientes dos Correios de Apucarana têm usado as redes socais e até vão diretamente no Centro de Distribuição (CDD) para reclamar do atraso das entregas de correspondências e objetos.

O CDD atende somente das 10h às 13h e agora é comum ter fila no balcão. Mari Daroda foi até o local tentar retirar a encomenda dela que já chegou há 15 dias, porém, até na quarta-feira (7), não havia sido entregue. "É um absurdo, eu tentei retirar e me falaram que não podia, que minha encomenda ainda nem foi separada. É um descaso, um absurdo", disse.

Os apucaranenses Milton Polo e Bruno Naim estão também tentando receber suas encomendas que ainda não foram entregues. Veja:

Em nota, os Correios lamentaram os transtornos: Confira:

"Os Correios lamentam os transtornos e informam que, em razão dos protocolos adotados pela empresa em prol da segurança de empregados, fornecedores e clientes, é possível a ocorrência de alterações nos serviços prestados pela estatal. É o caso do centro de distribuição da região, responsável pelas entregas em Apucarana. A previsão é de que as atividades dessa unidade serão normalizadas nos próximos dias. Cabe esclarecer que, no intuito de minimizar os impactos aos clientes e otimizar o atendimento e as operações de distribuição, os Correios estão adotando diversas medidas, tais como o remanejamento de empregados de outras unidades, a contratação de mão de obra terceirizada e a realização de horas extras e plantões aos fins de semana."

Em fevereiro, 11 carteiros de Apucarana aderiram ao Planos de Demissão Voluntária (PDV) e deixaram de trabalhar. Com isso o efetivo diminuiu. A assessoria de imprensa dos Correios não informou quantas pessoas trabalham atualmente nas entregas no município.