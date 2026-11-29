A Polícia Federal foi acionada na manhã deste sábado (28) após um correntista ter o cartão retido em um caixa eletrônico e sofrer um saque indevido de R$ 860 na agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Praça Rui Barbosa, no centro de Apucarana. A suspeita é de que o equipamento contenha um dispositivo fraudulento conhecido como "chupa-cabra".

LEIA MAIS: Diabetes provocou mais de 1,6 mil mortes na região em dez anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe que realizava patrulhamento preventivo pela região central foi abordada pela vítima por volta das 10h. O homem relatou que esteve na agência às 8h30 para utilizar o autoatendimento, mas o cartão ficou preso na máquina. Após tentar retirar o objeto sem sucesso e não conseguir contato pelos telefones indicados no terminal, ele decidiu voltar para casa, onde ligou para o filho. Entre 9h e 9h30, no entanto, recebeu uma notificação informando sobre um saque em sua conta que ele não realizou nem autorizou.

Ao retornar à agência para tentar recuperar o cartão e verificar a movimentação, o cliente acionou os policiais militares. Com o auxílio de outro caixa eletrônico e utilizando a autenticação biométrica, ele conseguiu emitir um extrato bancário que confirmou o saque de R$ 860 realizado com o cartão, deixando um saldo restante de apenas R$ 9,68. Diante do ocorrido, a vítima levantou a suspeita de que o terminal estivesse adulterado para reter cartões e capturar dados.

A equipe do Comando de Policiamento da Unidade (CPU) e o responsável pela segurança da agência acompanharam o atendimento. Por se tratar de uma empresa pública federal e haver suspeita de fraude eletrônica, a Central de Operações comunicou a Polícia Federal, que informou que enviaria peritos ao local para realizar a análise técnica do terminal. A PM destacou em relatório que não possui recursos técnicos para abrir ou inspecionar o equipamento, cabendo à perícia confirmar a existência do dispositivo e a retenção do cartão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O boletim de ocorrência foi registrado como furto qualificado mediante fraude. O segurança da agência permaneceu no local aguardando a chegada da perícia federal, e a vítima foi orientada a bloquear e cancelar o cartão imediatamente, contestar a transação junto ao banco para pedir o ressarcimento, além de guardar o extrato e solicitar a preservação das imagens das câmeras de monitoramento para auxiliar nas investigações.