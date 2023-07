Cliente e comerciante vão à delegacia após briga por massa de coxinha

Mulher pediu uma coxinha de mandioca e outra de batata, mas recebeu as duas do mesmo saber

A Polícia Militar (PM) foi chamada nesta quinta-feira (6) para uma ocorrência, no mínimo, inusitada em Apucarana, no Norte do Paraná. O motivo foi um desentendimento entre um comerciante e uma cliente por causa de duas coxinhas na Avenida Santa Catarina.

Segundo a PM, o comerciante de 52 anos informou que uma mulher de 36 anos solicitou duas coxinhas, uma para ela e outra para a filha, que não teve a idade divulgada.

Quando as duas começaram a comer as coxinhas, a confusão teve início. A mulher argumentou que pediu uma coxinha de batata e outra de mandioca. O comerciante, no entanto, disse que não ouviu que a cliente queria dois tipos diferentes de massa.

Os dois começaram a discutir. Houve agressão, lesão e danos no estabelecimento comercial. A mulher teria arremessado uma coxinha no vidro da geladeira e uma garrafa de café no comerciante, que teria ficado com o dedo ferido. A cliente argumenta que foi chamada de “mendiga” e “mentirosa”.

Eles foram encaminhados pela PM para a 17ª Subdivisão Policial (SPD), de Apucarana, onde seriam ouvidos pelo delegado de plantão.

