Cliente de lanchonete leva facada durante tentativa de assalto

Um homem levou uma facada durante tentativa de assalto registrada dentro de uma lanchonete, no centro de Apucarana, no norte do Paraná. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (2), dentro de um estabelecimento na Rua Rio Branco. A vítima precisou ser encaminhada ao Hospital da Providência.

A Polícia Militar (PM) foi chamada ao hospital onde a vítima relatou que estava na lanchonete quando foi abordada por dois homens que tentaram roubar seu celular. A vítima entrou em vias de fato com os assaltantes quando um deles sacou uma faca e acertou um golpe em seu braço, causando um corte profundo.

O homem ferido foi socorrido por outro freguês da lanchonete e os dois assaltantes fugiram do local. Imagens das câmeras de monitoramento devem auxiliar a PM a identificar os criminosos.

