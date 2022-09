Cliente da Caixa da Praça Rui Barbosa perde cartão em “chupa cabra”

Da Redação

A ocorrência foi registrada por volta das 20h30

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) na noite desta terça-feira, 20, em Apucarana, depois de ter o cartão levado por golpistas que instalaram um dispositivo conhecido como “chupa cabra” no caixa eletrônico. O cartão dela ficou preso e em seguida, foi levado pelos bandidos. A ocorrência foi registrada por volta das 20h30.

De acordo com o boletim de ocorrências, a mulher disse que colocou o cartão no caixa eletrônico que o cartão ficou travado. Então ela ligou em um número da Caixa Econômica e o atendente orientou a deixar o cartão na máquina e procurar a agência pela manhã.

Nesse instante, ela desconfiou de um golpe e de duas pessoas que estavam próximas a ela e quando entrou novamente no banco, seu cartão não estava mais no caixa eletrônico. Ela contou que uma pessoa desconhecida ficava puxando assunto do nada, e em seguida, saiu acompanhada em um Palio de cor preta.

Imediatamente, ela entrou pelo aplicativo e bloqueou o cartão e em seguida acionou a PM, que fez as orientações necessárias.

