Cliente apanha do mecânico ao questionar serviço em Apucarana

Um homem relatou ter sido agredido pelo mecânico de uma oficina em Apucarana (PR) na tarde desta quinta-feira (24), após questionar a substituição de uma peça do veículo. A ocorrência foi registrada às 17h47 no Núcleo Habitacional Marcos Freire.

De acordo com o relatório da Polícia Militar (PM), a vítima levou seu veículo à oficina para substituição de uma peça original, mas, ao consultar outro mecânico, descobriu que uma peça recondicionada havia sido instalada.

Ao questionar o responsável pelo serviço, o mecânico teria reagido de forma agressiva, agarrando-o pelo pescoço e jogando-o no chão, o que resultou em lesões no rosto e no braço esquerdo. Em seguida, o mecânico teria tomado o celular da vítima e o arremessado no chão, danificando-o.

Quando a equipe policial chegou ao local, a oficina já estava fechada. Familiares do mecânico informaram que ele havia se dirigido à delegacia para devolver o celular da vítima. Pouco depois, o filho do mecânico foi até o local e entregou o aparelho danificado ao dono.

