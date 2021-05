Cisvir ganha mais acessibilidade com novas obras no prédio

Continua após publicidade

A Prefeitura de Apucarana, finalizou nesta semana uma série de melhorias no acesso ao prédio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), localizado no Jardim América. Com recursos próprios, foi viabilizada readequação das rampas de acessibilidade, limpeza de bocas de lobo e construção de calçada em trecho da Rua Santa Catarina.

As intervenções da prefeitura, salienta o prefeito Júnior da Femac, resultam em melhor acessibilidade dos pacientes ao centro de especialidades médicas. “Identificamos incorreções, sobretudo nas rampas, que agora estão sanadas, melhorando o trânsito de cadeirantes. A calçada frontal ao prédio também garante um desembarque mais seguro aos usuários do sistema que, em maioria, chegam em ônibus”, pontua o prefeito.

Júnior salienta que o consórcio de saúde atende gratuitamente uma população de 18 municípios com consultas e exames em diversas especialidades médicas. “Anualmente, são atendidas cerca de 400 mil pacientes, grande na sede Apucarana”, assinala Júnior da Femac.

No ano passado a gestão municipal já havia executado melhorias viárias no trecho para atender a demanda atraída pelo consórcio de saúde. “Promovemos o alargamento da Avenida Santa Catarina no trecho compreendido entre a Rua Carlos Schmidt e Rua Dom Pedro II, no Jardim Apucarana.

A via, então com sete metros, passou a ter 10 metros de largura para absorver o aumento do fluxo de veículos atraído por novos serviços públicos instalados na região, em especial a sede própria do Cisvir”, recorda Júnior da Femac, pontuando ainda a construção de uma rotatória na Avenida Central do Paraná, no cruzamento com a Rua Dom Pedro II.

“Além do Cisvir, existem nas imediações diversos prédios e serviços públicos, como a Praça CEU, a Unidade Básica de Saúde Bolivar Pavão, capela mortuária e, em fase final de construção, a nova sede do Fórum Trabalhista de Apucarana”, detalha o prefeito.