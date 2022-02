Da Redação

Cirurgia de criança apucaranense é realizada com sucesso

A mãe da apucaranense Manuela Noel, de 5 anos, contou que a cirurgia da filha foi um sucesso. Na segunda-feira (14), a menina realizou a retirada de um tumor da região do ombro e segue hospitalizada na UTI de um hospital em Curitiba.

continua após publicidade .

"Os médicos falaram que a cirurgia ocorreu com sucesso, abriram e se surpreenderam, pois a situação estava melhor do que eles esperavam. Agora vem a recuperação, a parte mais difícil, pois são dois cortes grandes no braço e na perna. Os médicos agora vão analisar o osso que foi retirado, para ver se tem célula viva", explica Fernanda Noel.

De acordo com a mãe, a filha ainda precisa passar por sete ciclos de quimioterapia. "Logo ela vai para o quarto e vamos seguir o tratamento, ainda faltam sete ciclos de quimioterapia. Se Deus quiser tudo isso logo vai acabar, obrigada a todos pelas orações e continuem rezando por ela", finaliza.

continua após publicidade .

Na segunda-feira (14), a mãe pediu orações para a filha.