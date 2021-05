Ciretran registra mais uma queda de moto na pista de testes

Continua após publicidade

A 15ª Ciretran de Apucarana teve mais uma aluna de autoescola atendida por socorristas após cair na pista de testes para a habilitação em motocicleta. Nesta segunda-feira (26), a equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a vítima que perdeu o equilíbrio da motocicleta após passar pela rampa.

Segundo o Samu, ela teve suspeita de trauma de membro e foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), para avaliação médica. O chefe da Ciretran, Fernando Garcia informou que a jovem foi atendida rapidamente e ela mesmo relatou que estava bem.

Com relação à pista oficial, Garcia informou que na próxima sexta-feira (30) deve receber uma equipe da direção do Detran-PR. Segundo ele, a reunião é para definir reforma e melhorias como no pavimento e obstáculos para os testes.

"A obrigatoriedade da rampa é facultativa. No entanto, as escolas de formação têm e nós também dispomos do trajeto para adaptar ao que foi aprendido durante o curso e às dificuldades que Apucarana oferece nas vias com muitas subidas", explica. A apucaranense Adriellen Karine, de 23 anos, conseguiu passar pela pista e achou tranquilo o obstáculo da rampa.

