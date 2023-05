Ciretran de Apucarana passará por reforma de R$ 554 ,3 mil

Da Redação

Ciretran de Apucarana atende cerca de 2 mil pessoas por mês

Uma empresa de Curitiba venceu o pregão para a reforma da 15ª Circunscrição de Trânsito (Ciretran), de Apucarana. O investimento do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) na obra é de R$ 554,3 mil. O processo está na fase de homologação e, caso o trâmite corra dentro do cronograma previsto, a expectativa é que os trabalhos iniciem até o final deste mês, com prazo de conclusão de 150 dias.

O chefe da 15ª Ciretran, Fernando Garcia Algarte, afirma que a reforma será completa, incluindo as partes elétrica e hidráulica. “É uma obra importante para garantir maior comodidade para a população que utiliza os serviços do Detran-PR. As instalações estão precisando de melhorias, porque há bastante tempo não ocorria uma reforma desse porte”, comenta.

Fernando Garcia lembra que a estrutura física da 15ª Ciretran é formada por dois prédios. O primeiro, da frente, foi construído em 1986, enquanto o segundo, na parte dos fundos, é de 1996. O órgão atende cerca de duas mil pessoas por mês, entre exames práticos e agendamentos. Atualmente, a abrangência da Ciretran é apenas o município de Apucarana.

O chefe do órgão estadual agradece ao governador Ratinho Junior (PSC), ao diretor-geral do Detran-PR, Adriano Furtado, e também ao secretário de Saúde do Paraná e deputado federal licenciado, Beto Preto (PSD), que ajudou a intermediar a liberação dos recursos para a obra.

Ele observa que a pista de prova prática não será contemplada nesse investimento, já que passou por uma completa reforma no primeiro semestre do ano passado.

A 15ª Ciretran fica na Rua Nova Ucrânia e funciona das 8h às 17h. O agendamento dos atendimentos foi ampliado recentemente e hoje ocorre das 8h30 às 16 horas.

