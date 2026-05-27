Circuito sobre direitos humanos reúne quase 800 pessoas em Arapongas e Apucarana

Aproximadamente 800 pessoas participaram de um circuito regional sobre direitos humanos realizado durante dois dias, em Apucarana e Arapongas, no norte do Paraná. O evento encerrou suas atividades na terça-feira (26) com um cine debate do documentário "Notas sobre um Desterro", dirigido por Gustavo Castro e que aborda o impacto da ocupação e do conflito na Palestina.

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O evento é uma iniciativa do Comitê Unificado de Solidariedade à Palestina Arapongas-Apucarana, sob a coordenação geral de Amani Said e produção executiva de Tiago Prado, e contou com a participação de acadêmicos universitários, docentes e lideranças comunitárias e promoveu exibições gratuitas da obra seguidas de conferências. Os debates contaram com a participação do presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil (FEPAL), Ualid Rabah, reconhecido internacionalmente como uma das principais referências em Direitos Humanos na América Latina.

"O balanço desse circuito pelo Vale do Ivaí demonstra que o interior do Paraná possui uma comunidade acadêmica e escolar vibrante, pronta para debater os grandes temas globais contemporâneos. Discutir o fenômeno do desterro, o refúgio e o cumprimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos é fundamental para a formação de uma cidadania ativa. O cinema documental cumpre o papel de humanizar os dados estatísticos dos conflitos mundiais, permitindo que a juventude compreenda a importância da legalidade, dos tratados internacionais e da solidariedade entre os povos como os únicos caminhos possíveis para a construção da paz social global", enfatizou Ualid Rabah.



A abertura oficial ocorreu na manhã de segunda-feira (25) no Galpão Cultural Toca das Maritacas, em Arapongas, reunindo cerca de 70 estudantes do Colégio Estadual Emílio de Menezes. À noite, a comissão cumpriu agenda comunitária no Assentamento Dorcelina Folador.

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Na terça-feira (26), as atividades foram realizadas em Apucarana. No período da manhã, o Cine Teatro Fênix concentrou cerca de 600 alunos dos colégios estaduais Cerávolo, Santos Dumont e São Bartolomeu. O circuito encerrou sua programação nas instituições de Ensino Superior públicas do município. À tarde, a sessão de extensão ocorreu no campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), marcada por debates. A conferência magna de encerramento foi realizada à noite no auditório da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), reunindo professores e acadêmicos dos cursos de direito e outros cursos para uma análise técnica sobre as convenções de direito internacional e ajuda humanitária.

Para a coordenação do Comitê Unificado, o balanço positivo demonstra a maturidade institucional do Vale do Ivaí na articulação de pautas de relevância humanitária global. "Conseguimos construir um ecossistema integrado que uniu o poder público, o setor sindical, escolas e universidades em torno da educação e dos direitos fundamentais", avaliou a organização.



