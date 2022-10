Circuito de Corridas de Rua terá etapa final na Praça Rui Barbosa

Da Redação

Com disputas nas categorias A, B e C (masculino e feminino), ocorrerá neste domingo (09), às 9 horas, na Praça Rui Barbosa, em Apucarana, a 4ª e última etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais. A competição é realizada pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME) e da Secretaria Municipal de Esportes.

Criado há nove anos, o circuito é um projeto que tem o objetivo de incentivar a prática do atletismo entre as crianças, contribuindo para a socialização e o desenvolvimento cognitivo e motor delas.

“Estamos fechando com sucesso mais um circuito de corridas de rua, numa competição que ao longo do ano reuniu aproximadamente 1.800 estudantes. Tivemos as etapas anteriores realizadas no Pirapó, no Parque Jaboti e no Jardim Ponta Grossa e, agora a festa final com os nossos jovens talentos acontecerá na Praça Rui Barbosa”, destaca o prefeito Junior da Femac.

De acordo com ele, os 360 atletas classificados nas etapas anteriores buscam agora o pódio na grande final do circuito, que terá a largada e a chegada defronte à Caixa Econômica Federal. As provas serão realizadas nas categorias A: alunos nascidos no ano de 2014 (percurso de 400m); B: alunos nascidos no ano de 2013 (percurso de 600m); e C: alunos nascidos nos anos de 2012 e 2011 (percurso de 800m).

A professora Marli Fernandes, diretora-presidente da AME, disse que os três primeiros atletas colocados em cada categoria (masculino e feminino), serão premiados com troféus e ainda receberão o convite para representar Apucarana na Prova Pedestre São Silvestrinha, que será realizada no final do ano em São Paulo.

“Os nossos estudantes gostam muito de participar das corridas de rua. O número de inscritos no circuito cresce a cada edição e chegou ao recorde de 1.800 neste ano. Eu avalio a parceria entre a Autarquia de Educação e a Secretaria de Esportes como frutífera, pois já revelou muitos talentos entre as crianças,” afirma a professora Marli.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

