Circuito de Corridas de Rua movimenta alunos de Apucarana; confira

Neste domingo (09), na Praça Rui Barbosa, em Apucarana, 360 alunos disputaram a 4ª e última etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais. Com apoio da Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME) e Secretaria Municipal de Esportes, a competição foi disputada pelas categorias A, B e C (masculino e feminino).

Os melhores colocados de cada categoria receberam troféus e medalhas e se credenciaram para participar da Prova Pedestre São Silvestrinha, no final do mês de dezembro, em São Paulo. Nessa competição, Apucarana foi campeã geral nas temporadas de 2018 e 2019.

Nesta 4ª etapa do Circuito, a premiação foi entregue aos alunos pelo vice-prefeito Paulo Vital, que representou o prefeito Junior da Femac, pela diretora-presidente da AME, professora Marli Fernandes, pelo secretário de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, e pela vereadora Jossuela Pirelli.

Subiram ao pódio alunos das escolas Joaquim Vicente de Castro, Presidente Médice, Fernando Acosta, Edson Giacomini, Durval Pinto, Marilda Noli, Karel Kober, Augusto Weyand, José de Alencar, José Idésio Brianezi e José Ramos.

Foi uma satisfação ter participado do fechamento do circuito de corridas de rua das escolas municipais, representando o prefeito Junior da Femac. É um motivo de orgulho muito grande ver que nós temos a melhor educação do Paraná e do Brasil aqui em Apucarana e também de investir no esporte, que é um meio de transformação da vida das pessoas, ensinando as crianças desde cedo a ter disciplina, força de vontade e superação - Paulo Vital, Vice-prefeito de Apucarana - Paulo Vital, Vice-prefeito de Apucarana

A diretora-presidente da AME, professora Marli Fernandes, destacou o sucesso do evento que voltou a acontecer após ter sido paralisado durante a pandemia de Covid-19. "Com êxito, com o clima excelente e a participação das famílias, assim foi coroado o trabalho das corridas de rua no ano. Gratificante também é ter a criança no esporte, com aquilo que gosta e se identifica, colocando ela no caminho do bem”, frisa a professora Marli.

De acordo com o secretário de Esportes de Apucarana, professor Grillo, três atletas que foram revelados no circuito em anos anteriores competirão de 09 a 13 de novembro, no Rio de Janeiro, dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB´s). São os alunos:

Pedro Henrich Machado de Oliveira, escola Augusto Weyand;

Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza, escola Durval Pinto;

Madelaine Gomes da Silva, escola José Idésio Brianezi.

Hoje, eles estudam nos colégios estaduais Osmar Guaracy Freire, Santos Dumont e Heitor de Alencar Furtado, respectivamente.

Colocação

As etapas anteriores do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais foram realizadas no Pirapó, no Parque Jaboti e no Jardim Ponta Grossa, reunindo aproximadamente 1.800 alunos.

Os melhores colocados na Praça Rui Barbosa são:

Categoria 2014 (feminino)

1º) Natali Manueli (Escola Joaquim Vicente de Castro)

2º) Izabel Vitória Silva (Escola Marilda Noli)

3º) Izadora de Souza (Escola Presidente Médice)

Categoria 2014 (masculino)

1º) Mateus Henrique (Escola Presidente Médice)

2º) Nicolas Ferreira (Escola Karel Kober)

3º) Lucas Cruz (Escola Augusto Weyand)

Categoria 2013 (feminino)

1º) Maria Sofia (Escola Fernando Acosta)

2º) Ketelin Vitória (Escola Joaquim Vicente de Castro)

3º) Lauany Beatriz Pascoal (Escola José de Alencar)

Categoria 2013 (masculino)

1º) Tiago Venâncio (Escola Fernando Acosta)

2º) Adryan Silva (Escola José Idésio Brianezi)

3º) José Eduardo Correia (Escola Fernando Acosta)

Categoria 2012 e 2011 (feminino)

1º) Mariane da Hora (Escola Edson Giacomini)

2º) Bianca Signolfi (Escola Augusto Weyand)

3º) Beatriz Signolfi (Escola Augusto Weyand)

Categoria 2012 e 2011 (masculino)

1º) Pedro Henrique Bernardes (Escola Durval Pinto)

2º) João Vitor Bernardes (Escola Durval Pinto)

3º) Carlos Eduardo Oliveira (Escola José Ramos)





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

