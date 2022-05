Circuito de corridas de rua das escolas começa no domingo

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana está finalizando os preparativos para a sétima edição do Circuito de Corridas de Rua da rede municipal de ensino. A primeira etapa da competição está marcada para o próximo domingo (15/5), a partir das 9 horas, com largadas em frente à Escola Vereador José Ramos de Oliveira, no Distrito de Pirapó.

continua após publicidade .

Desenvolvido em parceria pela Autarquia Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Esportes, o Circuito de Corridas de Rua tem o objetivo de incentivar a prática do atletismo, que é a base para outras modalidades esportivas, entre as crianças. “Elas treinam durante as aulas de educação física nas próprias escolas e também em escolinhas específicas desenvolvidas no Complexo Esportivo José Antonio Basso, o Lagoão,” detalhou a secretária de educação, Marli Fernandes.

Aproximadamente 500 atletas, de onze escolas municipais, devem participar da primeira etapa do circuito. Realizadas nos naipes feminino e masculino, as provas terão percurso de 400 metros para os nascidos em 2014, 600 metros para os nascidos em 2013 e 800 metros para os nascidos em 2012 e 2011. Os três primeiros colocados em cada categoria serão premiados com troféus, enquanto os demais alunos receberão medalhas de participação.

continua após publicidade .

“Eu convido as famílias e a comunidade apucaranense a participarem do evento, incentivando, apoiando e torcendo pelos nossos atletas. O Circuito de Corridas de Rua vem revelando muitos talentos ao longo dos anos. Prova disso é que tivemos medalhistas nas duas últimas edições da São Silvestrinha,” frisou o prefeito Junior da Femac.

O Circuito de Corridas de Rua da rede municipal de ensino terá, ao todo, quatro etapas. “A segunda está prevista para acontecer em junho no Parque Jaboti e a terceira em agosto no Jardim Ponta Grossa. Já a grande final deverá ser realizada em outubro, novamente no Parque Jaboti,” adiantou o secretário de esportes, José Marcelino da Silva (Grilo).