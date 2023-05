Circuito de Corridas de Rua acontece neste domingo, em Apucarana

Da Redação

O objetivo é incentivar a prática do atletismo

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, e os secretários de Educação, Marli Fernandes, e do Esporte, Clevyton Campos de Barros, convidam a população para prestigiar a primeira etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais de Apucarana, edição de 2023.

A competição será realizada no próximo domingo (21/05), a partir das 09 horas, em frente à Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira, no distrito de Pirapó.

Desenvolvido há dez anos, o Circuito de Corridas de Rua tem o objetivo de incentivar a prática do atletismo, que é a base para outras modalidades esportivas, entre as crianças. "Elas treinam durante as aulas de educação física nas próprias escolas e também em escolinhas específicas desenvolvidas no Complexo Esportivo José Antônio Basso, o Lagoão", explica a secretária de educação, Marli Fernandes.

Provenientes de nove escolas municipais, 635 alunos participam desta primeira etapa. Realizadas nas categorias feminina e masculina, as provas terão percurso de 400 metros para os nascidos em 2015, 600 metros para os nascidos em 2014 e 800 metros para os nascidos em 2013 e 2012. Os três primeiros colocados em cada categoria serão premiados com troféus, enquanto os demais alunos receberão medalhas de participação.

“Eu convido as famílias e a comunidade apucaranense a acompanharem o evento, incentivando, apoiando e torcendo pelos nossos atletas. O Circuito de Corridas de Rua vem revelando muitos talentos ao longo dos anos,” frisou o prefeito Junior da Femac.

“Estamos felizes com o retorno dessa grande competição, que já se tornou tradicional em nosso município. Tenho certeza que será uma temporada de muito sucesso, agora com cinco etapas e que revelará novos talentos no esporte. Nos últimos anos surgiram bons competidores e que hoje brilham em provas regionais, estaduais e até nacionais, destacando também o ótimo trabalho que é realizado no atletismo pelo professor José Marcelino da Silva, o Grillo”, frisa Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Em 2023, o Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais terá, ao todo, cinco etapas, sendo quatro classificatórias e uma final.





Fonte: Prefeitura de Apucarana.

