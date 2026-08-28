Circuito de Corridas das Escolas Municipais de Apucarana reúne 800 atletas mirins neste domingo (30)
Evento promovido incentiva a prática esportiva, a saúde e a integração de crianças
Cerca de 800 estudantes da rede pública de Apucarana participam neste domingo (30) da terceira etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais. As provas têm início marcado para as 9h, com concentração e largada em frente à Praça CEU, localizada na Avenida Central do Paraná. Organizado em parceria pela Autarquia Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Esportes, o evento busca fomentar hábitos saudáveis, promover a iniciação esportiva desde a infância e fortalecer o convívio social e o bem-estar entre os alunos.
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Nesta etapa, o circuito reunirá competidores de 13 unidades de ensino do município, incluindo as escolas Monsenhor Arnaldo Beltrami, Dr. Osvaldo dos Santos Lima, Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira, Karel Kober, Humberto de Alencar Castelo Branco, Professora Marilda Duarte Noli, Senador Marcos de Barros Freire, Fábio Henrique, Luiz Carlos Prestes, Professor Idalice Moreira Prates, Dr. Edson Giacomini, Augusto Weyand e José Brazil Camargo. Segundo a secretária municipal de Educação, Ana Paula do Carmo Donato, a modalidade tem excelente aceitação entre os estudantes e contribui para o desenvolvimento de valores como cooperação, disciplina e superação no ambiente escolar.
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As disputas serão divididas nos naipes masculino e feminino em quatro categorias por ano de nascimento: as categorias A (nascidos em 2018) e B (nascidos em 2017) percorrerão trajetos de 400 metros, enquanto as categorias C (nascidos em 2016) e D (nascidos em 2015) cumprirão um percurso de 600 metros. O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, destacou o convite às famílias e à comunidade para acompanharem as baterias na Avenida Central do Paraná, ressaltando o papel da torcida no incentivo aos jovens participantes. Como forma de estímulo e reconhecimento ao esforço dos corredores, os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus, e todos os demais atletas que cruzarem a linha de chegada serão contemplados com medalhas.