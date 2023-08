Circuito Cultural Sesi chega a Apucarana nesta sexta-feira (18)

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Circuito Cultural Sesi está de volta a Apucarana (PR), com a apresentação da peça “A menina, o cachorro, o velho”, do Grupo Obragem de Teatro.

continua após publicidade

Em Apucarana, são duas apresentações nesta sexta-feira (18), às 15 horas, e 20 horas, no Cine Teatro Fênix. O ingresso é gratuito e pode ser retirado a partir de uma hora antes da realização na portaria do teatro.

O espetáculo “A menina; o cachorro; o velho” traz a dança e as imagens para crianças, para mostrar que a solidão pode ser vivenciada por pessoas e pelos animais. O sentimento, no entanto, é uma experiência de aprendizado e uma forma de despertar para um mundo novo. As cenas são coreografadas e a música é executada ao vivo.

continua após publicidade

A menina é Augustina, que caminha no tempo e reencontra amigos para mostrar a importância dos pequenos instantes da vida. Segundo a dramaturga e diretora Olga Nenevê, “diante tempos tão sombrios, a peça trata de importantes assuntos para crianças e adultos, como o abandono; a morte; e a nossa capacidade de transformação, de uma forma tocante”.

A montagem comemora os 20 anos de atuação ininterrupta do Grupo Obragem de Teatro, que conta com produções premiadas de teatro e dança, para crianças e adultos. A peça vai circular pela região metropolitana de Curitiba, noroeste e norte do Estado.

Siga o TNOnline no Google News