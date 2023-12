Circuito Apucaranense de Futevôlei define campeões em cinco categorias

Foi encerrado nesse domingo (03/12) na Arena Eucalipto, em Apucarana, o Circuito Apucaranense de Futevôlei, competição que teve a duração de 3 meses e foi disputada em cinco categorias pelo naipe masculino.

Pela categoria A+B, a principal do evento esportivo, foram campeões os atletas Angelo Danilo e Matheus Guerreiro, que na final derrotaram Jajá e Nathan depois de uma grande partida realizada com três sets.

Na categoria aprendiz “B”, os campeões foram os jogadores Brunão, Igor e Joe. Os atletas João Pedro e João Davanço ficaram na primeira colocação na categoria aprendiz “A”. Na categoria iniciante “B”, Murilo e João Vitor subiram no lugar mais alto do pódio, enquanto Taylon e Taynan venceram o circuito na iniciante “A”.

O circuito contou com a participação de 146 atletas, que realizaram 290 jogos, com as partidas sendo desenvolvidas no Beach Arena, Sand Arena e na Arena Eucalipto, teve a coordenação dos desportistas Ivan Dias Nunes, Vitor Ribeiro Alves e Eigidio Lopes Camargo Junior e com o patrocínio da Trans Apucarana.

