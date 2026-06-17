CIPA da Prefeitura de Apucarana promove palestras sobre saúde e segurança no trabalho

Operários da Prefeitura de Apucarana deram uma pausa no trabalho de manutenção da infraestrutura e da zeladoria da cidade para participar, nesta terça-feira (16/06), da primeira etapa de palestras organizadas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Ministrada pela psicóloga Caroline Sasso de Oliveira, pela assistente social Letícia Matias de Siqueira e pela enfermeira Fernanda Souza, a atividade aconteceu no refeitório do pátio de máquinas municipal e abordou temas como prevenção ao uso de álcool e drogas, impactos da dependência na vida pessoal e profissional, além de assédio no ambiente de trabalho, direitos dos trabalhadores e promoção de relações respeitosas.

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O prefeito Rodolfo Mota parabenizou a Comissão Interna pela iniciativa e reafirmou o apoio da administração municipal às ações voltadas à saúde, segurança e qualidade de vida dos servidores. “Essa é uma iniciativa muito importante e que está totalmente alinhada aos propósitos da nossa gestão.Temos trabalhado para valorizar o servidor público, porque entendemos que por trás de cada função existe uma pessoa, um pai, uma mãe, um filho, um ser humano que enfrenta desafios, emoções, preocupações e dificuldades como qualquer cidadão. Cuidar do servidor é cuidar das pessoas”, afirmou.

A psicóloga Caroline Sasso de Oliveira explica que a ação foi organizada a partir da necessidade de ampliar o debate sobre saúde mental no ambiente de trabalho.

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“Identificamos a importância de abordar temas relacionados à saúde mental dos trabalhadores, especialmente a questão do uso abusivo de álcool e outras drogas. Nossa proposta foi criar um momento de reflexão e diálogo, mostrando como fatores ligados à rotina de trabalho e às condições enfrentadas no dia a dia podem impactar diretamente a saúde mental e, consequentemente, favorecer situações de abuso de substâncias”, afirmou.

Segundo ela, também foram abordadas questões relacionadas aos direitos dos trabalhadores e ao assédio no ambiente profissional. “Entendemos que temas como respeito nas relações de trabalho, prevenção ao assédio e valorização do trabalhador estão diretamente ligados à saúde mental. Quando não há atenção ao bem-estar das pessoas, podem surgir situações de sofrimento emocional que afetam tanto a vida pessoal quanto o desempenho profissional”, destacou.

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Caroline observa ainda que a realidade específica dos servidores operacionais motivou a escolha dos temas trabalhados. “Estamos falando de um ambiente onde existe esforço físico intenso e desafios próprios da atividade. Além disso, é um espaço predominantemente masculino, onde muitas vezes ainda existe dificuldade para falar sobre sofrimento emocional ou buscar ajuda. Queremos contribuir para quebrar esse paradigma e reforçar que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física”, concluiu.

O assessor em Saúde e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Apucarana, Noel Francisco de Souza, explica que a atividade integra a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), realizada anualmente em órgãos públicos e empresas privadas. De acordo com ele, também haverá palestras nos dias 23 e 30 de junho, contemplando outros grupos de servidores.

“O objetivo é orientar os servidores sobre temas atuais e relevantes e também atender às atualizações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que passou a dar maior atenção aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Hoje não podemos olhar apenas para os riscos físicos. É preciso considerar também fatores que afetam a saúde mental e emocional dos trabalhadores. Por isso, estamos trabalhando esses temas dentro das ações da CIPA da Prefeitura, buscando promover um ambiente mais seguro e saudável para todos”, destacou.

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‘Noel ressalta ainda que a Prefeitura tem fortalecido os canais de diálogo com os servidores para atender demandas relacionadas à segurança do trabalho. “Mantemos uma relação próxima com os trabalhadores, ouvindo suas necessidades e buscando oferecer melhores condições para o desempenho das atividades. Isso inclui o fornecimento de equipamentos de proteção individual, melhorias nas condições de trabalho e orientações permanentes voltadas à prevenção. Nosso compromisso é garantir mais segurança, saúde e qualidade de vida aos servidores municipais”, concluiu.