Cineasta Semi Salomão estreia novo filme em Apucarana

Com filmagens iniciadas em 2017 e finalizadas em 2020, estreia em Apucarana, neste sábado, 28, o filme “A Última Locadora”, do cineasta Semi Salomão. Por conta da pandemia, toda a edição foi finalizada neste ano e finalmente, a obra poderá estrar. Ambientado nos anos 80, o filme retrata a história da cidade neste período e fala sobre a evolução tecnológica ao longo do tempo. Este é o 11º filme do cineasta apucaranense.

“A Última Locadora presta uma homenagem a essa década que sou um grande fã, fala sobre os costumes, os videogames antigos, retrata a garotada na época, as gírias, os assuntos que envolviam essas temáticas. A obra é focada no ambiente de uma locadora, na época em que elas eram uma atividade bastante rentável, e todo mundo procurava as locadoras para assistir seus filmes em casa”, conta o cineasta.

Salomão revela que além da homenagem à época, o filme também traz a história de Apucarana em suas cenas.

“O filme retrata em especial a Play Games, que é uma locadora que existiu em Apucarana, na Rua Clóvis da Fonseca. Eu consegui o acervo dessa locadora, que ficou guardado por mais de 20 anos, e reconstituí como era o local. Então, é um filme, além de tudo histórico, que que fala sobre a evolução ao longo do tempo”, revela.

“A Última Locadora” estreia neste sábado, 28, às 20h, no Cine Teatro Fênix. As bilheterias estarão abertas a partir das 19h, com ingressos a R$ 10. Haverá também uma exposição no local, com videogames e outros materiais da década de 80.

Participação especial

Com mais de 30 anos de carreira e cerca de 50 trabalhos na televisão, a atriz curitibana Isadora Ribeiro integra o elenco do filme de Semi Salomão. Ela interpreta a Rainha de Antares, personagem interdimensional, que direciona os protagonistas do filme em determinado momento da trama.

“Alicia, a Rainha de Antares, é uma personagem que existe em outra dimensão, e vai aparecer em um determinado momento da história para passar uma mensagem importante aos protagonistas. Ė como um quebra cabeça. Tudo fará sentido e vai se encaixar quando eles se encontrarem. Ė uma mensagem que transcende crenças e religiões, fala dos sentimentos e da missão que temos que cumprir. Fala também da evolução tecnológica e do que aprendemos com a tecnologia sem nos prender aos "apegos" da vida, porque tudo passa e é substituído por novas pessoas, tecnologias, costumes e comportamento”, revelou a atriz.

fonte: Reprodução Isadora Ribeiro vive Alicia, a Rainha de Antares.

As cenas de Isadora foram gravadas em Curitiba, em 2019. Na ocasião, a atriz estava apresentando o espetáculo solo Diário de Bordo no Festival de Teatro de Curitiba e em cartaz no Rio de Janeiro.

fonte: Reprodução Bastidores da participação da atriz Isadora Ribeiro.

A amizade entre o cineasta e a atriz não vem de agora. Segundo ela, os dois já trabalharam juntos em outras oportunidades.



“Nos conhecemos em Curitiba, mas eu já conhecia seu trabalho através de vários longas que o Semi Salomão dirigiu. É um cineasta inteligente e preparado, com um repertório diversificado e a qualidade da sua obra, podemos observar nos seus trabalhos. Tenho muito orgulho de ter sido dirigida por ele, e participar de um longa na minha terra, o Paraná, foi maravilhoso. Já havíamos trabalhado juntos no filme Luzes no Campo, do diretor Miguel Junior, contracenamos em algumas cenas do filme onde eu interpreto uma coronel que está interrogando o personagem dele, enquanto faço investigações sobre extraterrestres”, relembrou a atriz.