Cine Teatro Fênix recebe recital de piano nesta segunda-feira (10)

Evento é promovido pelo pianista Luiz Gustavo com a participação de outros musicistas

Nesta segunda-feira (10), às 19h 45, o Cine Teatro Fênix, de Apucarana, será palco de um recital de piano, com entrada gratuita. O objetivo do evento é abordar a importância da música para manter a saúde mental.

A apresentação, promovida pelo pianista Luiz Gustavo, terá participação da atriz apucaranense Silvia dos Anjos, da cantora Elissa Cunha, do saxofonista Marcelo, da violinista Andressa, do violonista Valdéres, do baterista Anderson e com texto de Suzy Brandes.

De acordo com a organização, o evento vai abordar a importância da música para manter a saúde mental.

A ideia é que o público tenha uma experiência única de pensar, sentir e refletir através das músicas” - Luiz Gustavo, - Luiz Gustavo,

Professor de piano há mais de 10 anos, Luiz já morou em Pato Branco, onde atuou como pianista do Teatro Municipal e lecionou música em diversas escolas. Atualmente, se apresenta em eventos na região de Apucarana e atua como professor de piano, teoria musical e técnica vocal.

SERVIÇO:

Recital de Piano

Local: Cine Teatro Fênix, Av. Curitiba, 1215, centro, Apucarana

Dia: Segunda-feira10/10/2022

Hora: 19h45

Entrada franca

