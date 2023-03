Cine Teatro Fênix recebe em abril a 'Primeira Noite Kaingang'

Da Redação

No dia 15 de abril, às 18h30, acontece a 'Primeira Noite Kaingang', no Cine Teatro Fênix, em Apucarana, no norte do Paraná. O evento é uma iniciativa dos indígenas e contará com a presença de lideranças, como a do cacique Renato Kriri K-Mrem, que ministra uma palestra curta sobre a história das origens do Povo Kaingang e a importância desta cultura.

"O principal objetivo desta atividade é trazer uma compreensão mais apurada e justa a respeito das culturas indígenas de nossa região e nada melhor e mais fidedigno neste processo, do que ouvir o que os próprios indígenas têm a dizer sobre sua cultura. É extremamente necessário ressaltar que as culturas indígenas são de uma vastidão e riqueza completamente imateriais, diversas e imensuráveis", explica o escritor Rafael Ferreira Vieira, que está à frente do evento.

O projeto da Aldeia Água Branca e será realizado pelo grupo Vãnh Ga. Durante o evento também estarão presentes dois rappers indígenas do Povo Kaingang, da Aldeia de Barão de Antonina. Segundo Rafa, dois ônibus irão trazer duas aldeias uma de Tamarana e outra de Salto do Apucaraninha. "O foco é trazer famílias e crianças para que possam conhecer um pouco mais sobre essa cultura", complementa.

Serviço:



Primeira Noite Kaingang

Local: Cine Teatro Fênix - Apucarana

Data: 15 de abril de 2023

Horário: 18h30

Valor: dois quilos de alimento não perecível

