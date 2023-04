Cine Teatro Fênix expõe quadros do pintor apucaranense Ygor Raduy

Da Redação

São 18 telas utilizando a técnica com referência em abstracionismo

Um espaço aberto aos artistas de Apucarana, o hall de entrada do Cine Teatro Fênix está realizando uma exposição de quadros, denominada “Imagens do Subsolo”, do pintor apucaranense Ygor Raduy. São 18 telas utilizando a técnica com referência em abstracionismo.

“A exposição é um panorama da obra do pintor apucaranense, mestre em Letras. Começou a pintar por influência de sua mãe, Silvia Migliari, também artista plástica. Além da pintura Ygor atua na área da fotografia, poesia, literatura e filosofia”, explica a secretária municipal da Promoção Artística, Cultural e Artística, Maria Agar.

Ela enfatiza que o hall de entrada do Cine Teatro Fênix é um espaço aberto aos artistas apucaranenses exporem seus trabalhos. “Nos últimos dois anos tivemos diversas exposições, desde pintura acadêmica, artes sacras, mosaicos, entre outras. A oportunidade é para todos, basta nos procurar pessoalmente no Cine Teatro Fênix”, informa Maria Agar.

A exposição “Imagens do Subsolo” está aberta ao público de segunda-feira a sexta-feira, de 8 horas às 20 horas, e aos sábados de 8 horas às 12 horas.

