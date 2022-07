Cine Fênix recebe espetáculo musical nesta quarta-feira (13)

Da Redação

Nesta quarta (13), às 20 horas, o renomado duo carioca Lívia & Fred, composto por Lívia Nestrovski e Fred Ferreira, estará no Cine Teatro Fênix, em Apucarana, com o espetáculo musical intitulado “Nuvem Rósea, Chão de Estrelas: Alma Seresteira do Brasil”.

A dupla será o grande destaque da música popular brasileira do 1° Festival de Inverno de Apucarana, que está ocorrendo durante o mês de julho no município e tem trazido atrações do 42º Festival Internacional de Música de Londrina (FIML), totalmente gratuitas para Apucarana e região.

Mistura de sons

Mesclando cantores como Tom Jobim, Vilas Lobos, Cândido das Neves, juntamente a músicas contemporâneas de Fred Martins e Breno Ruiz, a dupla tem como ponto principal de seu repertório as serestas - gênero musical que surgiu em meados do século XIX no Rio de Janeiro e deu origem ao que mais tarde se tornaria a canção popular urbana.

A seresta é a espinha dorsal de "Nuvem Rósea, Chão de Estrelas: Alma Seresteira do Brasil". Em cena, a cantora Lívia Nestrovski e o músico Fred Ferreira (violão, guitarra sertaneja, bandola venezuelana e arranjos) exploram um repertório que une passado e presente em uma linha que equilibra memória e contemporaneidade.

Considerada pela Polivox como uma cantora de “presença luminosa, avassaladora”, cuja voz é “uma das maiores realizações da música brasileira contemporânea”, Lívia Nestrovski apresenta uma enorme versatilidade artística. Fred Ferreira, com dupla graduação em Composição e Viola de Orquestra, é guitarrista profissional desde a sua adolescência. Atua ainda como diretor musical, criador de bandas sonoras e instrumentalista, tanto no meio erudito como no popular.

Juntos há 10 anos

Juntos há mais de 10 anos, Lívia e Fred criam “um trabalho humano, de beleza e delicadeza, mas acima de tudo, contam histórias de forma muito pessoal” disse Ronaldo Fraga (designer de moda) que, desde 2016, desenha os seus figurinos.

Após o lançamento do primeiro disco “Duo” (2012), entre festivais e teatros, já viajaram mais de 16 países, incluindo EUA, França, Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra, Alemanha, República Checa, Estónia, Colômbia, Cuba México, Argentina, Líbano e até Síria - sendo os primeiros brasileiros a atuar no país após o início dos conflitos.

SERVIÇO:

1º Festival de Inverno de Apucarana

Espetáculo “Nuvem Rósea, Chão de Estrelas: Alma Seresteira do Brasil”, com o duo Lívia & Fred

Quarta-feira, 13 de julho de 2022, às 20 horas.

No Cine Teatro Fênix

ENTRADA GRATUITA

