Cine Fênix de Apucarana recebe exposição 'Recordações'

Da Redação

"Recordações" é o nome da exposição assinada pela artista plástica apucaranense Meire Marques Gonçalves e que está aberta ao público no Cine Teatro Fênix, de Apucarana, até o dia 20 de agosto. "Mais um sonho sendo realizado. Nesta mostra estão alguns trabalhos que realizei, colocando carinho e sentimentos. Convido a todos para venham conhecer", comenta a artista.

Meire comemora o convite para expor no Cine Teatro Fênix e diz que foi um presente. "Gostaria de agradecer a todos que apreciam o meu trabalho. A Jane Neira e Maria Agar que sempre incentivaram e me convidaram para essa exposição. A Jane me fez entender como as pessoas valorizam obras de arte. Quero também agradecer a Deus por esse dom e trabalho, que sai do fundo do meu coração", relata.

Os quadros pintados pela apucaranense Meire ficam em exposição até o dia 20 de agosto, das 8 às 18 horas, no hall do Cine Teatro Fênix. A entrada é gratuita.