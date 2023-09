Cinco professores denunciados por assédio são demitidos na região

No último ano, cinco professores denunciados por assédio sexual contra alunas foram demitidos na região. Os docentes lecionavam em colégios estaduais de três municípios da área de abrangência do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana. De acordo com informações apuradas pela reportagem junto ao NRE, são dois professores concursados e três contratados via Processo Seletivo Simplificado (PSS) que foram desligados das instituições de ensino. Os casos foram registrados em colégios estaduais de Apucarana (3), Arapongas (1) e Mauá da Serra (1).

As denúncias passaram pela Ouvidoria do NRE, que em seguida, encaminhou relatórios à Secretaria Estadual de Educação (SEED), responsável pela apuração e punição das condutas em nível administrativo. No total, 12 professores foram processados por assédio contra alunas no último ano, destes, três processos foram arquivados por falta de provas e quatro continuam em andamento. Entre os professores demitidos estão um da disciplina de Educação Física e outro da disciplina de História, desligados em abril deste ano.

Na esfera policial, os trâmites de investigação dos casos de assédio registrados correm sob a tutela da Delegacia da Mulher de Apucarana, em segredo de justiça. A Ouvidoria do NRE de Apucarana afirma que o núcleo segue atento a esses casos e está apurando mais informações para dar uma resposta à sociedade.

