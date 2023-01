Cinco pessoas ficam feridas em acidente registrado no Contorno Sul

Da Redação

Uma colisão traseira envolvendo um carro e um caminhão foi registrada na manhã deste sábado (14), na BR-376, no Contorno Sul, em Apucarana, nas proximidades de um motel da cidade. O acidente, conforme a Defesa Civil de Jandaia do Sul, deixou cinco pessoas feridas levemente.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, que enviou até o endereço um caminhão e uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), a princípio, ninguém ficou ferido gravemente e todos as pessoas estavam fora do VW Gol e do caminhão Mercedes Benz.

Ainda conforme os socorristas, o acidente ocorreu no momento em que o condutor do caminhão tentou realizar uma conversão. Ao realizar a manobra, o motorista do automóvel não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra a Mercedes Benz.

Uma básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada pelos bombeiros para dar apoio aos bombeiros.

