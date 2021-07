Cinco pessoas da mesma família se envolvem em acidente; Veja

Da Redação

Na manhã desta sexta-feira (16), um acidente envolvendo um carro de Arapongas ocorreu no km 250, perto da Unifrango, na BR-376, em Apucarana.

continua após publicidade .

Dentro do Ford Focus sedan, estava uma família, cinco pessoas, entre elas uma criança e quatro adultos, que seguia sentido Califórnia, quando o veículo rodou na pista.

Conforme uma das ocupantes do carro, após rodar a mais de 50 metros, o veículo bateu em uma mureta até parar no meio da pista. Ainda de acordo com a vítima, ninguém se feriu.

continua após publicidade .

Veja o depoimento da família.