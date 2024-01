Cinco novos conselheiros tutelares são empossados em Apucarana

Os cinco novos conselheiros tutelares de Apucarana, eleitos em outubro do ano passado, tomaram posse na manhã desta quarta-feira (10) em cerimônia realizada no Cine Teatro Fênix. O grupo, que tem a missão de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes no município, assume para um mandato de quatro anos.

Tomaram posse os conselheiros titulares Bruna Carolina de Melo, Fabio Lucas de Barros, Juliane de Lima Martins da Silva, Camila Mara Monteiro Kreich Nunes e Alexandre Machado da Silva. Também estiveram presentes na cerimônia os conselheiros que ficaram na suplência.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, afirma que os conselheiros assumem para enfrentar uma das faces mais duras da sociedade, que é o desrespeito aos direitos das crianças e adolescentes. "Os conselheiros têm a responsabilidade de cuidar do nosso bem mais precioso, que são as crianças e que em muitos casos estão correndo riscos. Os conselheiros são a voz das crianças que têm os direitos violados”, frisa Junior da Femac, acrescentando que a gestão municipal têm o atendimento das pessoas como prioridade, especialmente mulheres, idosos e crianças.

O prefeito agradeceu à comissão organizadora do pleito e destacou a importância de toda a rede de proteção, que abrange também órgãos de segurança, o Judiciário e o Legislativo. “Todas as secretarias da Prefeitura também irão cooperar com o trabalho. Haverá momentos em que os conselheiros serão acionados para resolver o problema de uma criança, mas poderão encontrar no mesmo ambiente uma violência contra uma mulher, um lar desestruturado ou uma família com grandes dificuldades de sobrevivência. Então, os conselheiros irão comunicar essas situações para as secretarias afins”, pontua Junior da Femac.

A promotora de justiça da Vara da Infância e Adolescência, Dr. Vivian Cristiane Santos Klock, reitera que o Conselho Tutelar é normalmente o primeiro órgão a ser acionado. “É o órgão que está em contato com a criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. Os conselheiros vão se deparar com várias situações, desde necessidades materiais básicas que precisam ser supridas a casos de crianças sofrendo violência dentro de casa”, afirma.

A promotora observa que o seio familiar é o local onde as crianças deveriam estar protegidas mas é onde estão, em muitos casos, correndo mais riscos. “Os conselheiros precisam agir de forma rápida e responsável, fazendo os primeiros encaminhamentos e levando as situações para o Ministério Público, ao Judiciário e aos demais órgãos da rede de proteção”, reitera a Dr. Vivian.

A secretária municipal de Assistência Social e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Jossuela Pirelli, afirma que os conselheiros possuem uma tarefa contínua e têm a missão de estarem sempre alerta. “Eles têm a árdua tarefa de zelar, orientar, encaminhar e tomar as providências para proteger as crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade pessoal e social”, assinala Jossuela.

A secretária de Assistência Social afirma que os conselheiros irão se deparar com situações de abandono, negligência, exploração, violência e crueldade. “O Conselho Tutelar representa a própria sociedade e tem a sagrada responsabilidade humana de enfrentar situações como essas”, completa.

Juliane de Lima falou em nome dos demais membros do conselho empossado. “Nós compreendemos o quanto é desafiador e vamos precisar muito do apoio de todos. Sabemos que atuar na defesa dos direitos da criança e do adolescente não é uma tarefa fácil e vamos sair desta cerimônia direto para a sede do Conselho para iniciar o trabalho”, disse Juliane.

Os vereadores Mário Felipe e Tiago Cordeiro de Lima falaram em nome do Legislativo. Mario Felipe conclamou os conselheiros a atuarem com determinação, comprometimento e espírito guerreiro. Já o vereador Tiago disse que o mandato será uma jornada desafiadora, pois os conselheiros enfrentarão diversas situações sensíveis sofridas pelas crianças, como a violência, evasão escolar e a proximidade com o mundo das drogas.

Também participaram da cerimônia de posse dirigentes de entidades sociais e representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além de secretários e superintendentes municipais. A bênção religiosa foi conduzida pelo pastor Ednei Pagani Acioli, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Apucarana.

