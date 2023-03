Cinco mortes e dois baleados em Apucarana: o que se sabe até agora

Da Redação

Armas apreendidas após confronto

Moradores de Apucarana, norte do Paraná, estão assustados com a violência registrada neste sábado (25) na cidade. Um homem foi assassinato a tiros e dois ficaram feridos no Jardim Colonial. O crime foi registrado no final da tarde. Já no período noturno, quatro suspeitos fortemente armados morrem em confronto policial.

Nas redes sociais, pessoas comentam que estão assustadas com tudo que aconteceu. A Polícia Civil investiga para saber se os envolvidos no confronto teriam relação com o tiroteio no Colonial. Veja o que se sabe até agora:

- Por volta das 18h34 a Polícia Militar (PM) foi informada de um homem havia sido baleado na Rua Tamoios. Quando as equipes chegaram, Márcio de Almeida Inácio, 33 anos, estava morto. Outros dois homens, que estariam com a vítima fatal, foram baleados.

- Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital da Providência, um deles, de acordo com a polícia, disse que teve o celular roubado pelo atirador. Vários projéteis deflagrados de calibres 12 e 380 foram recolhidos pelos agentes do Instituto de Criminalística.

- Por volta das 22h equipes do Choque de Londrina tentaram abordar um carro, que segundo o Serviço de Inteligência (P2) do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), teria sido utilizado em mortes violentas na cidade.

- A equipe do Choque estava em Apucarana para reforçar o policiamento na cidade após o homicídio ocorrido no Jardim Colonial.

- Os PMs de Londrina tentaram uma abordagem, porém, o condutor do carro fugiu em alta velocidade pelo Contorno Norte. Quando o veículo parou, os suspeitos teriam atirado contra as equipes.

- Os policias do choque revidaram e todos os quatro morreram. Entre eles, estariam dois menores de idade, moradores de Apucarana. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), que recebe os familiares para o reconhecimento. O nome deles, ainda não foi repassado oficialmente. Nenhum PM ficou ferido.

No local do confronto os policiais apreenderam:



2 Pistolas Taurus 9mm, uma com 27 munições e a outra com 32 munições;

Glock 9mm com 122 munições;

Espingarda calibre 12 com 14 munições;

2 carregadores sobressalentes de pistola;

Carregador sobressalente calibre 12;

Carregador caracol Glock;

Kit Rone Glock;

- A Polícia Civil investiga para saber se o assassinato no Jardim Colonial tem relação com os homens mortos no confronto.

- Ainda sobre o confronto, a polícia também tenta descobrir se os falecidos estão envolvidos em crimes violentos que aconteceram na cidade.

