Cinco moradores de Apucarana em dia com o IPTU ganham prêmios de R$ 1 mil cada

Contemplados quitaram o tributo à vista ou seguem com o pagamento parcelado em dia

Mais cinco contribuintes que mantêm o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em dia foram contemplados com prêmios de R$ 1 mil em Apucarana. A Prefeitura divulgou os vencedores do 8º sorteio da campanha IPTU Bom Pagador, beneficiando proprietários de imóveis localizados no Jardim Paraíso, Jardim América, Residencial Interlagos, Jardim Tibagi e Jardim Primavera. Entre os contemplados estão os munícipes Ailton Aparecido da Silva, Moises Franco, Renata Kronit, Marzilia Soares da Silva e Olair Jose Pitta Mourinho.

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O prefeito Rodolfo Mota destacou que a iniciativa busca reconhecer os contribuintes adimplentes e reforçar a importância da arrecadação para a manutenção da máquina pública, lembrando que o cumprimento das obrigações fiscais garante a capacidade de investimento e a continuidade dos serviços prestados à população.

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, professor Rogério Ribeiro, a rodada confirmou que tanto quem opta pela quitação em cota única quanto quem paga parcelado concorre em igualdade de condições. Do total de sorteados nesta etapa, três estão quitando o tributo em até seis parcelas, enquanto dois pagaram o valor integral à vista.

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Segundo o superintendente de Tributação, Receita e Fiscalização, Luís Carlos Fukumoto, o programa IPTU Bom Pagador já entregou um veículo Citroën C3 zero-quilômetro e distribuiu 35 prêmios em dinheiro ao longo das apurações. A programação prevê mais três rodadas mensais de R$ 1 mil — agendadas para 28 de outubro, 25 de novembro e 16 de dezembro —, que completarão 50 sorteios individuais de R$ 1 mil no ano. O encerramento da campanha de 2026 acontecerá no dia 19 de dezembro, com o sorteio especial de uma motocicleta zero-quilômetro.