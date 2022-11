Cinco furtos envolvendo carros são registrados na Fescafé, no Pirapó

Da Redação

Corsa foi furtado logo após ser estacionado no Pirapó

Cinco furtos envolvendo veículos foram registrados na madrugada deste domingo (6) na Festa do Café, no distrito do Pirapó, em Apucarana, segundo a Polícia Militar (PM).

O primeiro furto aconteceu por volta das 22h45, na Rua Augusto Ferreira Chagas. A vítima contou que estacionaram o carro para ir à festa e, 10 minutos depois, voltaram ao local e o veículo, um Corsa, já havia sido furtado.

A segunda ocorrência foi por volta da 0h50. Um Gol, estacionado na Avenida Cesário Festi, foi furtado. A vítima, que foi à festa com a família, percebeu o crime ao voltar ao local e não encontrar seu veículo.

O terceiro furto foi notado às 0h57. Um homem teve seu carro, que estava em um estacionamento na Rua Herwin Schindler, arrombado. Foi furtado do veículo um auto-falante, uma corneta e um twitter.

Por volta das 1h12 a polícia foi acionada para mais um furto. A vítima contou que estacionou seu Corsa às 21h e, ao retornar, percebeu que abriram seu carro e foram levados um aparelho de som e uma bateria.

O último foi registrado por volta das 2h30. Um homem chamou a polícia após ter seu Gol de cor branca furtado. A vítima contou que ficou por 40 minutos na festa e, quando foi embora, percebeu o furto.

Nenhum criminoso foi preso no local. O caso deve ser investigado.

