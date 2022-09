Cinco apostas de Apucarana levam prêmio do concurso 2516 da Mega Sena

Da Redação

As dezenas sorteadas foram: 08 - 17 - 49 - 51 - 52 - 53

Cinco apostas de Apucarana levaram o prêmio da quadra do concurso 2516 da Mega Sena, realizado na noite deste sábado (3). Os ganhadores realizaram a aposta com seis números e levaram o prêmio de R$ 988,29, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso, que tinha prêmio principal de R$ 49,38 milhões. Assim, a premiação acumula novamente e vai agora a R$ 60 milhões, com sorteio excepcionalmente na quinta-feira (8). O resultado do sorteio deste sábado foi divulgado pouco depois das 20h20 (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

De acordo com a Caixa, 94 apostadores acertaram a quina e levaram R$ 49.051,86 cada um. Já 6.665 apostas marcaram corretamente a quadra, com direito a prêmio de R$ 988,29 cada.

