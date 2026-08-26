“Cidadão Bom de Nota” terá primeiro sorteio em setembro; saiba mais

Quem quer concorrer aos prêmios do Cidadão Bom de Nota já pode se cadastrar para concorrer ao primeiro sorteio, marcado para setembro. Criado pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, o programa vai distribuir mais de R$ 200 mil em prêmios entre 2026 e 2027, incluindo dinheiro, motocicletas e um automóvel zero quilômetro. Para participar, o contribuinte precisa se cadastrar uma única vez na página inicial do portal oficial da Prefeitura de Apucarana (www.apucarana.pr.gov.br) ou no aplicativo Atende.net, disponível para celular andróide e IOS, e solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais de serviços contratados em Apucarana.

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O prefeito Rodolfo Mota destaca que o cadastro é indispensável para que o contribuinte esteja habilitado aos sorteios. “O cidadão precisa fazer o cadastro no site ou aplicativo da Prefeitura e, depois, pedir o CPF na nota quando utilizar um serviço em Apucarana. A cada R$ 50 em notas fiscais de serviços com CPF, é gerado um cupom eletrônico para os sorteios. Pode ser academia, consulta médica, oficina, encanador ou qualquer outro serviço. O primeiro sorteio já acontece em setembro, então é importante fazer o cadastro desde agora”, orienta.

Segundo o secretário municipal da Fazenda, professor Rogério Ribeiro, somente em 2026 serão distribuídos R$ 73 mil em prêmios. Em setembro, serão 50 prêmios de R$ 50; em outubro, 100 prêmios de R$ 50; e, em novembro, 50 prêmios de R$ 100. No Sorteio Especial de Natal, em dezembro, haverá uma motocicleta zero quilômetro, avaliada em R$ 22 mil, cinco prêmios de R$ 1 mil e dez prêmios de R$ 100.

Em 2027, o programa terá como destaque o “ano do carro zero”. De janeiro a julho e de setembro a novembro, serão sorteados mensalmente 50 prêmios de R$ 100. Em agosto, o Super Sorteio Cumulativo terá como prêmio um automóvel hatch zero quilômetro, avaliado em R$ 90 mil. Em dezembro, o Sorteio Especial de Natal terá outra motocicleta zero quilômetro, avaliada em R$ 22 mil, além de 50 prêmios de R$ 100. Conforme Rogério Ribeiro, o programa tem como objetivo estimular a cidadania fiscal, e não o aumento de arrecadação. Os ganhadores serão comunicados individualmente, e os resultados dos sorteios serão divulgados no portal oficial do município.

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Programa Cidadão Bom de Nota

Como participar

1. Faça o cadastro prévio uma única vez no site da Prefeitura de Apucarana ou no aplicativo Atende.net (disponível para celular android e IOS).

2. Peça a inclusão do CPF nas notas fiscais de serviços contratados em Apucarana, como academia, consulta médica, oficina, serviços de encanador, entre outros.

3. A cada R$ 50 em notas fiscais de serviços com CPF, o sistema gera automaticamente um cupom eletrônico.

4. Os sorteios utilizam as extrações da Loteria Federal. Não é necessário guardar as notas em papel nem fazer novo cadastro a cada contratação.

Os ganhadores serão comunicados individualmente, e os resultados dos sorteios serão divulgados no portal oficial do município.

Premiação

Ainda em 2026

Setembro: 50 prêmios de R$ 50

Outubro: 100 prêmios de R$ 50

Novembro: 50 prêmios de R$ 100

Sorteio Especial de Natal (dezembro) : uma motocicleta zero quilômetro (R$ 22 mil), cinco prêmios de R$ 1 mil e dez prêmios de R$ 100

2027 – “O ano do carro zero”