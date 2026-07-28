Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
NOVIDADE

"Cidadão Bom de Nota": programa premiará moradores que pedirem CPF na nota

Ação soma-se ao programa IPTU Bom Pagador no conjunto de medidas para estimular a economia e valorizar o contribuinte local

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 14:57:39 Editado em 28.07.2026, 14:57:34
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Autor Foto: Imagem / Reprodução

A Prefeitura de Apucarana sancionou a lei municipal, que cria o Programa “Cidadão Bom de Nota” para premiar moradores que solicitarem a inclusão do CPF na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). Sancionada pelo prefeito Rodolfo Mota após aprovação na Câmara Municipal, a medida prevê o sorteio de valores em dinheiro e bens diversos com o objetivo de estimular a emissão de documentos fiscais, combater a informalidade, fortalecer o comércio local e ampliar a receita da cidade sem o aumento de impostos.

- leia mais: Prefeitura inicia mutirão de limpeza dos parques municipais pelo Biguaçu

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Inspirada em modelos estaduais e da capital, como o Nota Paraná e o Nota Curitibana, a iniciativa busca consolidar uma cultura de educação fiscal entre os contribuintes. Segundo o prefeito Rodolfo Mota, o projeto aproxima a população da gestão pública ao demonstrar como a arrecadação é revertida diretamente em serviços essenciais e valoriza os prestadores de serviços da própria cidade, fazendo com que os recursos financeiros circulem na economia do município.

As regras operacionais do programa, o cronograma dos sorteios e a lista completa de prêmios estão sendo finalizados pela Secretaria Municipal da Fazenda. De acordo com o secretário Rogério Ribeiro, a premiação pode incluir bens de maior valor, como smart TVs, motocicletas e automóveis. A próxima etapa para a implementação da iniciativa será a formalização da Comissão Organizadora, Fiscalizadora e Julgadora, composta por servidores do Executivo para garantir a transparência de todas as fases do processo.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa faz parte de uma estratégia mais ampla da administração municipal para incentivar a cidadania fiscal. A gestão já colhe resultados com o programa "IPTU Bom Pagador", lançado também em 2026 para sortear prêmios mensais a quem quita o imposto em dia, ação que registrou um aumento de 10% na arrecadação à vista. As instruções sobre como se cadastrar e as datas dos sorteios do "Cidadão Bom de Nota" serão divulgadas oficialmente assim que o regulamento for publicado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
arrecadação municipal cidadania fiscal Comércio Local educação fiscal Nota Fiscal Eletrônica Prêmios e Sorteios
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV